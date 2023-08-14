У дитячих садочках, школах і центрах розвитку пошкоджено вікна та двері.

Під час нічної атаки по Одесі постраждали сім навчальних закладів: шість у Приморському районі та один у Хаджибейському.

Про це повідомила пресслужба міської ради в Telegram.

"У дитячих садочках, школах і центрах розвитку пошкоджено вікна та двері. Проводяться роботи з ліквідації наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі росіяни тричі атакували Одесу, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та вісім ракет морського базування типу "Калібр". Усі атаки були відбиті Силами протиповітряної оборони. Однак, уламками ракет було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Атаки на Одесу, зокрема на її порти і зерносховища, ворог активізував із 17 липня, коли односторонньо вийшов із "зернової угоди". Відтоді він бив по області щоночі протягом декількох діб. За цей час руйнувань зазнала не лише портова інфраструктура, а і історичний центр Одеси та навіть храм УПЦ МП.