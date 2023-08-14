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Уночі Повітряні сили збили 15 "шахедів", вісім "Калібрів" та ворожий вертоліт

Ворог атакував із південно-східного напрямку та Чорного моря.

Уночі Повітряні сили збили 15 "шахедів", вісім "Калібрів" та ворожий вертоліт
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Північ"

У ніч на 14 серпня ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр". БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), "Калібри" - з Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Всього противник застосував 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та вісім крилатих ракет "Калібр".

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники.

"І ще гарна новина на завершення. Близько 05:00 години 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (тип уточнюється)", - додали військові.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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