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Учням на окупаційних територіях погрожують на давати атестати без російського паспорта

Ворог вдається до примусу.

Учням на окупаційних територіях погрожують на давати атестати без російського паспорта
Фото: Центр нацспротиву

Окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають російський паспорт.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

“Саме в 14 років у рф видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу”, − йдеться у повідомленні.

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У спротиві зазначають, що паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям, оскільки у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах. 

Нагадаємо, ворог продовжує займатись мілітарним вихованням українських підлітків, аби потім вербувати їх до лав своєї армії. З 1 по 18 серпня у російському місті Пенза тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі “Гвардієць”. 

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