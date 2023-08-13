Учням на окупаційних територіях погрожують на давати атестати без російського паспорта

Окупанти погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають російський паспорт.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

“Саме в 14 років у рф видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу”, − йдеться у повідомленні.

У спротиві зазначають, що паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям, оскільки у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах.

Нагадаємо, ворог продовжує займатись мілітарним вихованням українських підлітків, аби потім вербувати їх до лав своєї армії. З 1 по 18 серпня у російському місті Пенза тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі “Гвардієць”.