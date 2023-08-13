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Росія обстріляла Бахмутський район, є постраждалі

Жінок госпіталізували.

Росія обстріляла Бахмутський район, є постраждалі
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Сьогодні російські військові, ймовірно, з артилерії обстріляли населені пункти Бахмутського району Донецької області. 

Про це повідомила представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко, пише Суспільне.

Дві жінки отримали осколкові поранення.

“У Торецьку від вибуху снаряда поранена 20-річна жінка, а у Сіверську під час обстрілів зазнала тілесних ушкоджень у власній квартирі 71-річна жінка”, − уточнила речниця.

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Обох доправили до лікарні, де наразі їм надається медична допомога

За цим фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, російська армія ракетним ударом зруйнувала морг при міській лікарні в Авдіївці на Донеччині

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