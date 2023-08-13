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На Черкащині зіткнулися три автівки, троє людей загинули

Рятувальники деблокували тіла загиблих з автомобілів.

На Черкащині зіткнулися три автівки, троє людей загинули
Фото: ДСНС

13 серпня на автодорозі "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань" сталося дорожньо-транспортна пригода за участю 3 легкових автомобілів.

Про це повідомили у ДСНС України.

У дописі зазначається, що внаслідок ДТП 3 людини загинуло.

"Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл 2 загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій. Рух по автодорозі ускладнений, регулюється працівниками поліції", - йдеться у дописі.

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Нагадаємо, що у суботу 12 серпня близько 7 години ранку в Австрії потрапив в аварію автобус з польськими номерами. В результаті ДТП загинули четверо українців, серед них – двоє дітей.

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