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14 серпня на Херсонщині оголосили Днем жалоби

За менш ніж пів доби окупанти обстріляли Херсон, Велетенське, Золоту Балку, Станіслав, Комишани, Широку Балку.

14 серпня на Херсонщині оголосили Днем жалоби
Фото: Херсонська ОВА

14 серпня у Херсонській області оголошено Днем жалоби за вбитими Росією цивільними жителями. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Унаслідок обстрілу області вже відомо про сімох загиблих, серед яких двоє дітей з однієї сім’ї. Девʼятеро людей отримали поранення. За менш ніж пів доби російські окупанти обстріляли Херсон, Велетенське, Золоту Балку, Станіслав, Комишани, Широку Балку.

«Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему – 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя. У Станіславі через ворожий удар загинули пастор християнської церкви Микола Тачишвілі та його односелець», — розповіли в ОВА.

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Нагадаємо, що російська армія вранці 13 серпня обстріляла Херсонську область. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини. Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинули троє дорослих людей — двоє чоловіків та жінка, а також дитина віком до одного місяця та 12-річний хлопчик.

Внаслідок російських обстрілів Херсонської області вдень в неділю, 13 серпня, пошкоджено високовольтну лінію електропередач. Частина Херсона та деякі населені пункти області залишились без електропостачання.

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