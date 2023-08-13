На Харківщині чоловік підірвався на міні

У цей час він був на своїй дачній ділянці.

В селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"Знаходячись на своїй дачній ділянці, чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу. Він залишився без правої ступні", - пише пресслужба.

Як пишуть в ДСНС, ймовірно спрацювала протипіхотна міна.

Нагадаємо, що на Херсонщині 5 серпня постраждав ще один аграрій через російську вибухівку.