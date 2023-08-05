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На Херсонщині тракторист наїхав на російську міну

У чоловіка стан середньої важкості.

На Херсонщині тракторист наїхав на російську міну
Фото: Генштаб

На Херсонщині постраждав ще один аграрій через російську вибухівку.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Інцидент стався у полі між Великою Олександрівкою та Борозенським. 36-річний тракторист наїхав на міну, яку залишила російська армія.

У результаті чоловік був поранений, у нього стан середньої важкості. Потерпілий перебуває у лікарні.

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Нагадаємо, напередодні сапери виявили дві російські протипіхотні міни на шляху слідування місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС.

Нещодавно підірвалася на міні жителька Харківщини.

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