Ворог 10 разів за добу намагався штурмувати на Лимано-Куп'янському напрямку

40 загарбників було ліквідовано та 98 поранено.

Ворог на Лимано-Куп'янському напрямку останніми тижнями проявляє активність, але Сили оборони зупиняють всі намагання окупантів до наступу.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, інформує 24 канал.

"За цю добу ворог 10 разів намагався проводити штурмові атаки в районі Куп'янська, Синьківки, Іванівки, Першотравневого, Новоселівського. Всі його потуги були зупинені, він результату не досяг", - зазначив Череватий.

Також він зазначив, що окупанти 475 разів ударили по українських силах артилерією різних типів, здійснили 11 авіаційних нальотів за допомогою армійської авіації та штурмовиків СУ-25.

За його словами, 40 загарбників було ліквідовано та 98 поранено. Також було знищено ворожий танк Т-72, три міномети, самохідну артилерійську установку, гаубицю Д-30, дві гармати Д-20, три дрони-камікадзе, три склади з боєприпасами і дві вантажівки.

Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Шийківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Путникове, Фиголівка, Подоли та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Григорівки та Серебрянки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.