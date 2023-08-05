Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська обстріляли фосфорними боєприпасами село на Луганщині

Загарбники зруйнували житловий будинок.

Російські війська обстріляли фосфорно-магнієвими боєприпасами село Невське Луганської області, де залишаються кілька десятків мирних жителів.

Про це повідомив у Телеграмі голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Учора ввечері, після 21:30, окупанти 12 разів ударили по селу фосфорно-магнієвими боєприпасами. Зараз ми уточнюємо обсяг завданих руйнувань", - написав він.

За його даними, "після опівночі ворог почав цинічно бити по Невському, де ще залишаються десятки людей, з реактивних систем залпового вогню. Загарбники зруйнували один житловий будинок і пошкодили ферму по сусідству. Там спалахнула пожежа, загинула худоба. Зараз загоряння ліквідовано".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 3 серпня у Луганській області ворог обстріляв Невське та Білогорівку. За добу противник здійснив 131 обстріл (596 снарядів). 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies