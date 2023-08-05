Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Атака на корабель "Олєнєгорський горняк" у порту в Росії є спецоперацією СБУ та ВМС, – джерела
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
«Це - історична перемога», - Дмитро Кулеба про участь Китаю у форумі щодо формули миру
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Чи повернуться українські біженці з Італії?
Чи повернуться українські біженці з Італії?
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
У районі Кримського мосту пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія очікує отримати $11 млрд додаткового доходу від енергетики попри обмеження ціни на нафту

Ця сума перевищує базовий рівень бюджету.

Росія очікує отримати $11 млрд додаткового доходу від енергетики попри обмеження ціни на нафту
Фото: EPA/UPG

Росія розраховує отримати великі доходи від енергоносіїв до кінця цього року, попри обмеження цін на нафту, встановлене країнами “Групи семи”, які може витрати на війну в Україні.

Про це пише Bloomberg.

За останні п'ять місяців 2023 року загальний додатковий виторг від продажу нафти й газу оцінюється в розмірі 1 трильйона рублів (11 мільярдів доларів), інформують джерела, близькі до російського уряду. Ця сума перевищує базовий рівень бюджету.

Мінфін хоче направити додатковий дохід на покриття дефіциту бюджету. Законодавство передбачає, що непередбачені доходи повинні використовуватися для купівлі іноземної валюти для резервів Фонду національного добробуту. Ці правила можуть змінити.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Уряд може розглянути питання про скорочення використання Фонду національного добробуту для фінансування додаткових видатків федерального бюджету в перехідний період 2023-2024 років”, − йдеться в заяві міністерств.

Це може означати, що міністерство звернеться до додаткових доходів від енергетики та перегляне бюджетний механізм, запроваджений цього року, щоб пом'якшити удар від санкцій.

Державні витрати зросли до рекордного рівня. Кремль нарощує оборонне виробництво та соціальні програми, щоб підтримати свою війну в Україні та зберегти громадську підтримку президента Володимира Путіна. Росія одержує близько третини доходів свого бюджету від нафтогазової галузі.

Нагадаємо, у Державному департаменті США, як і раніше, впевнені, що попри зростання цін обмеження вартості російської нафти, встановлене “Групою семи”, сприяє скороченню доходів Москви та стабілізації енергетичних ринків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies