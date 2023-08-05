Росія очікує отримати $11 млрд додаткового доходу від енергетики попри обмеження ціни на нафту

Росія розраховує отримати великі доходи від енергоносіїв до кінця цього року, попри обмеження цін на нафту, встановлене країнами “Групи семи”, які може витрати на війну в Україні.

Про це пише Bloomberg.

За останні п'ять місяців 2023 року загальний додатковий виторг від продажу нафти й газу оцінюється в розмірі 1 трильйона рублів (11 мільярдів доларів), інформують джерела, близькі до російського уряду. Ця сума перевищує базовий рівень бюджету.

Мінфін хоче направити додатковий дохід на покриття дефіциту бюджету. Законодавство передбачає, що непередбачені доходи повинні використовуватися для купівлі іноземної валюти для резервів Фонду національного добробуту. Ці правила можуть змінити.

“Уряд може розглянути питання про скорочення використання Фонду національного добробуту для фінансування додаткових видатків федерального бюджету в перехідний період 2023-2024 років”, − йдеться в заяві міністерств.

Це може означати, що міністерство звернеться до додаткових доходів від енергетики та перегляне бюджетний механізм, запроваджений цього року, щоб пом'якшити удар від санкцій.

Державні витрати зросли до рекордного рівня. Кремль нарощує оборонне виробництво та соціальні програми, щоб підтримати свою війну в Україні та зберегти громадську підтримку президента Володимира Путіна. Росія одержує близько третини доходів свого бюджету від нафтогазової галузі.

Нагадаємо, у Державному департаменті США, як і раніше, впевнені, що попри зростання цін обмеження вартості російської нафти, встановлене “Групою семи”, сприяє скороченню доходів Москви та стабілізації енергетичних ринків.