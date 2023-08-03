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США вважають, що обмеження ціни на російську нафту працює попри зростання цін

Наш підхід завдав удару по найважливішій дійній корові Кремля, заявили у Держдепартаменті.

США вважають, що обмеження ціни на російську нафту працює попри зростання цін
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати, як і раніше, впевнені, що обмеження цін на російську нафту, встановлене “Групою семи” сприяє скороченню доходів Москви та стабілізації енергетичних ринків, попри зростання цін.

Про це заявляє виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з економічної політики Ерік Ван Ностранд, пише Reuters.

Він привітав цінову стелю як успішну частину режиму багатосторонніх санкцій, введених проти Росії, і заявив, що Вашингтон та його партнери працюють над тим, щоб завадити будь-яким ухиленням.

“Наш підхід завдав удару по найважливішій дійній корові Кремля. До війни нафтові доходи становили близько третини всього російського бюджету, але 2023 року ця цифра впала до 25%”, − йдеться у його звіті.

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G7, Європейський Союз та Австралія у грудні минулого року ввели обмеження у 60 доларів за барель на морські перевезення російської нафти у відповідь на війну Росії з Україною. Обмеження забороняють західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, проданої понад ліміт.

За словами Ностранда, російські дані показали, що доходи федерального уряду від продажу нафти в першій половині 2023 року були майже на 50% нижчими, ніж роком раніше, а російська нафта торгується зі “значним дисконтом” щодо нафти марки Brent.

Він додав, що російські посадовці скаржилися на вплив обмеження цін, і Кремль був змушений розглянути питання підвищення податків для експортерів нафти, що може погіршити довгострокові перспективи його нафтової галузі.

Нагадаємо, Саудівська Аравія та Росія скорочують видобуток нафти, щоб підняти ціни. РФ також скоротить видобуток додатково на 500 тисяч барелів на день у серпні.

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