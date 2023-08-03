Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
ГоловнаСуспільствоВійна

Польський прем’єр зустрівся сьогодні з президентом Литви через "вагнерівців" у Білорусі

Він назвав зустріч продуктивною.

Польський прем’єр зустрівся сьогодні з президентом Литви через "вагнерівців" у Білорусі
Фото: twitter.com/GitanasNauseda

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрівся сьогодні із президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб обговорити можливі провокації на кордоні з боку Білорусі.

Про це Науседа написав у соцмережі X (ексTwitter).

Він назвав зустріч продуктивною. Високопосадовці зустрілися біля Сувальського коридору, який з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює Калінінградську область Росії й територію Білорусі.

Моравецький та Науседа обговорили безпекову ситуацію на кордонах Польщі та Литви.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Присутність найманців «Вагнера» в Білорусі є додатковим фактором ризику для Литви, Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємось пильними та готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій”, – написав литовський президент.

Нагадаємо, Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової компанії "Вагнер".

Нещодавно Польща ухвалила рішення перекинути свої військові підрозділи на схід після того, як найманці ПВК розпочали підготовку білоруського спецназу за декілька кілометрів від її кордону. Тоді президент РФ Путін звинуватив Польщу у територіальних амбіціях і заявив, що будь-яка агресія проти Білорусі вважатиметься нападом на Росію.

Днями польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі. Офіцерів атакують чоловіки з Білорусі, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies