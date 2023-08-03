Польський прем’єр зустрівся сьогодні з президентом Литви через "вагнерівців" у Білорусі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрівся сьогодні із президентом Литви Гітанасом Науседою, щоб обговорити можливі провокації на кордоні з боку Білорусі.

Про це Науседа написав у соцмережі X (ексTwitter).

Він назвав зустріч продуктивною. Високопосадовці зустрілися біля Сувальського коридору, який з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює Калінінградську область Росії й територію Білорусі.

Моравецький та Науседа обговорили безпекову ситуацію на кордонах Польщі та Литви.

“Присутність найманців «Вагнера» в Білорусі є додатковим фактором ризику для Литви, Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємось пильними та готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій”, – написав литовський президент.

Productive meeting with 🇵🇱 PM @MorawieckiM at the Suwałki corridor to discuss security situation at our borders.



Presence of Wagner mercenaries in Belarus is an additional security risk factor for 🇱🇹 &🇵🇱 and NATO allies.



We stay vigilant & prepared for any possible scenario. pic.twitter.com/9hTF814UHK — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 3, 2023

Нагадаємо, Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської військової компанії "Вагнер".

Нещодавно Польща ухвалила рішення перекинути свої військові підрозділи на схід після того, як найманці ПВК розпочали підготовку білоруського спецназу за декілька кілометрів від її кордону. Тоді президент РФ Путін звинуватив Польщу у територіальних амбіціях і заявив, що будь-яка агресія проти Білорусі вважатиметься нападом на Росію.

Днями польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі. Офіцерів атакують чоловіки з Білорусі, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в офіцерів каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.