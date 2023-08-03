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Розвідники ГУР отримали безпілотні літаки-бомбери, здатні "створювати жах" для ворога на відстані до 70 км

Їх передав волонтер Сергій Стерненко. 

Розвідники ГУР отримали безпілотні літаки-бомбери, здатні "створювати жах" для ворога на відстані до 70 км

Військові Головного управління розвідки Міноборони отримали на озброєння безпілотники-бомбери, здатні бити по ворогу на відстані до 70 кілометрів. БпЛА їм передав волонтер Сергій Стерненко.

Кошти на апарати зібрали через соцмережі Стерненка – це 19 250 000 гривень. Про це повідомили в Telegram ГУР. 

"Волонтер Сергій Стерненко та підписники його каналів зібрали 19 250 000 гривень та закупили на ці гроші виробництво безпілотних літаків-бомберів – їх уже передали для спецпідрозділу БпЛА Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Такі літаки-бомбери здатні створювати жах для російських окупантів на відстані до 70 кілометрів", – зазначили в повідомленні. 

Фото: ГУР Міноборони в Telegram

Нагадаємо, що до експлуатації в ЗСУ прийняли вже десяту модель FPV-безпілотника. Він виробляється в Україні, але більшість комплектуючих є іноземна. За 15 місяців Міноборони прийняло на озброєння та до експлуатації понад 30 моделей БпЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів.

Про те, що гальмує українське виробництво безпілотників та як це можна виправити, читайте в матеріалі LB.ua. 

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