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Росія може завдати ракетного удару після атак "Шахедами", – Гуменюк

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 17 кораблів ворога, серед них – 2 ракетоносії.

Росія може завдати ракетного удару після атак "Шахедами", – Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Росія вивела у Чорне море потужне угруповання кораблів і може завдати ракетного удару по Україні після останніх атак дронами-камікадзе.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Корабельне угруповання розгорнуто досить потужно – 17 кораблів у Чорному морі, 1 корабель, як зазвичай, чергує в Азовському. 2 ракетоносії продовжують бойове чергування – надводний і підводний, 12 ракет "Калібрів", – розповіла вона.

Гуменюк додала, що після тривалої паузи та атак дронів росіяни знову вивели ракети у море, що може свідчити про підготовку до нового обстрілу.

"Аналіз свідчить, що після "шахедної" атаки ворог застосовує ракети, спираючись на ті дані, які отримали, аналізуючи попередню атаку. Тобто виявлення систем ППО і прокладання маршрутів для ракет з максимальним ураженням", – зазначила вона.

Гуменюк закликала українців не ігнорувати сигнали повітряних тривог і дбати про власну безпеку.

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Нагадаємо, вночі 3 серпня противник атакував з північного напрямку (Брянської області РФ) ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Зафіксовано пуски 15 "Шахедів". Усі ворожі повітряні цілі знищили сили ППО.

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