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Унаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини пошкоджені будинки та школи

Люди не постраждали.

Унаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини пошкоджені будинки та школи
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Уночі 3 серпня ворог обстрілював Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

За його словами, у Нікопольському районі ворог цілив по Червоногригорівській громаді. Росіяни випустили понад півтора десятка снарядів з важкої артилерії. Унаслідок атаки пошкоджені 4 приватні будинки. Зачепило мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. Також є влучання у школу: у будівлі вибиті вікна та понівечені стіни.

У Покровській громаді ворог також влучив у освітній заклад, він частково зруйнований. Загиблих та поранених внаслідок ворожої атаки немає.

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Нагадаємо, протягом 2 серпня росіяни тричі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Під вогонь потрапив Нікополь та Марганецька громада. Є влучання у цивільну інфраструктуру. Без жертв.  

 

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