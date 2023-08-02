Це ще початок процесу, – Держдепартамент про переговори в Саудівській Аравії

Склад американської делегації на переговорах офіційно буде повідомлено пізніше цього тижня.

Американська делегація візьме участь у запланованій зустрічі в Саудівській Аравії.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

“Це ще початок процесу. Не забувайте, в Україні досі тривають бойові дії, і щоби відбувся мирний процес, Росія повинна показати, що вона готова вступити в мирні переговори, але вона цього не зробила”, – наголосив Міллер.

Він додав, що склад американської делегації на переговорах офіційно буде повідомлено пізніше цього тижня.

Втім, як зазначив представник Держдепартаменту, у Вашингтоні не очікують прийняття кардинальних рішень на переговорах у Саудівській Аравії.

“З нашої точки зору, це шанс для країн світу почути Україну напряму. І вочевидь, ми сподіваємося, що кожна країна світу підтримає позицію України, і кожна країна світу займе таку позицію, як і ми, що територіальну цілісність і суверенітет України потрібно поважати”, – зауважив Міллер.

Раніше президент Володимир Зеленський на нараді з українськими послами повідомив, що участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо формули миру для України візьмуть представники майже 40 держав. Це – радники лідерів країн та представники міністерств закордонних справ.