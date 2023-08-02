Фінляндія очікує на збільшення нелегальних перетинів кордону після посиленням призовного законодавства в РФ

Росія підняла верхню межу призовного віку до 30 років, а тим, хто отримав повістку, закриють виїзд з країни.

Прикордонна служба Фінляндії стежить за посиленням призовного законодавства в Росії, оскільки після цього може збільшитися ризик нелегального перетину кордону.

Про це повідомляє YLE.

“Росія підняла верхню межу призовного віку до 30 років, а тим, хто отримав повістку, закриють виїзд з країни. Нововведення можуть призвести до того, що російські чоловіки виїдуть із РФ”, - зазначає YLE.

Влітку на південно-східному кордоні Фінляндії було зафіксовано 11 нелегальних перетинів. З них сім – перебіжчики з Росії до Фінляндії.

“Внутрішньоросійські процеси можуть позначитися на трафіку на кордоні. Ризик нелегального перетину кордону може зрости, проте ми не очікуємо суттєвого збільшення прикордонного руху”, – заявив заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі.

Нагадаємо, у Фінляндії з понеділка починають діяти нові обмеження на в'їзд громадян Росії, а також їх переміщення в інші країни через фінську територію.