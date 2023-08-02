Росія обмежила рух суден Керченською протокою

Росія обмежила рух надводних і підводних суден Керченською протокою. Це також стосується і літальних апаратів, повідомляють ЗМІ країни-агресора з посиланням на сайт російського міноборони.

Щоправда, окупанти зробили виняток - протокою у світлий період доби можуть курсувати судна, які проходять фарватерами і рекомендованими шляхами.

Для тих кораблів, які прямують із Чорного моря, створили спеціальний район огляду.

Нагадаємо, минулого місяця на Керченському мосту стався вибух, було пошкоджено автомобільну частину мосту. Опісля російський уряд, попри попередні заяви про швидкий ремонт, продовжив терміни ліквідації пошкоджень так званого Керченського мосту.

Днями голова Служби безпеки Василь Малюк визнав, що за підривом мосту стоїть українська спецслужба.