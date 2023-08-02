Окупанти влаштували провокації у Каховці на Херсонщині, щоб виявити учасників підпілля

Російські окупанти проводять на тимчасово окупованих територіях складні спецоперації, щоб виявити учасників руху спротиву.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Так, загарбники влаштували провокації у Каховці.

"Спочатку поширили дезінформацію про відведення військ. Вимкнули мобільний зв’язок та інтернет. Вивели на вулиці свій транспорт, щоб нібито підтвердити інформацію про виїзд військ. Самі в цей час випустили на вулиці спецавто з радіопеленгаторами, які повинні були засікти передачу інформації про відведення військ від місцевих", - розповів Федоров.

Він закликав жителів окупованих територій бути обачними, аби зберегти своє життя.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині партизани ліквідували шістьох окупантів. А в Маріуполі пошкодили будівлю, де працювали російські військові інженери та знешкодили три військові вантажівки.