На фронті відбулись 33 бойові зіткнення упродовж доби, - Генштаб

Росія завдала п'ять ракетних і 86 авіаційних ударів по Україні.

На фронті відбулись 33 бойові зіткнення упродовж доби.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росія завдала п'ять ракетних і 86 авіаударів по Україні та здійснила 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один - по зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, два пункти управління, район зосередження озброєння та військової техніки і особового складу ворога, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів.

Станом на 18.00 2 серпня ситуація на фронті така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів в районі Козачої Лопані Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка на Харківщині;

та росіяни завдали авіаційних ударів в районі Козачої Лопані Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка на Харківщині; на Куп’янському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області; на Лиманському загарбники завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне і Торське Донецької області;

загарбники завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне і Торське Донецької області; на Бахмутському ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське Донецької області;

ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське Донецької області; на Авдіївському росіяни завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка та Первомайське Донецької області;

росіяни завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка та Первомайське Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському окупанти завдали авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве Донецької області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве Донецької області; на Запорізькому загарбник зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне та Кам’янське Запорізької області;

загарбник зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне та Кам’янське Запорізької області; на Херсонському противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Веселе, Дудчани, Дніпровське, Тягинка та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, уночі 2 серпня російська армія запустила по Україні ударні БпЛА Shahed-136/131 із трьох напрямків – Курська і Приморсько-Ахтарська (російська територія) та Чауди (Крим). Сили української ППО збили 23 дрони. За даними Мінінфраструктури, під час нічної повітряної атаки РФ зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах.