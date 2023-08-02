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До лікарні в Маріуполі завезли вісім автобусів із важкопораненими окупантами

Лікарня вже переповнена.

До лікарні в Маріуполі завезли вісім автобусів із важкопораненими окупантами
Фото: скрін відео

До лікарні інтенсивної терапії в Маріуполі росіяни завезли вісім автобусів із важкопораненими окупантами із Запорізької області.

Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Час гарних новин. Маріуполь. В лікарню №2 інтенсивної терапії росіяни годину тому вивантажили вісім автобусів важкопоранених окупантів із Запорізької області. Інсайд каже, виживуть не всі. Лікарня переповнена", - написав він. 

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Нагадаємо, що протягом минулої доби, 1 серпня, Сили оборони ліквідували близько 540 російських окупантів. З 24 лютого 2022 року по сьогодні армія РФ втратила близько 247 230 осіб.

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