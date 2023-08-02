Під час обшуків у майора знайшли ще й символіку СРСР і Росії.

На Закарпатті викрили посадовця районного військкомату, котрий використовував солдатів для будівництва власного житла.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Зловмисникові інкримінують перевищення влади і службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Слідство встановило, що майор у службовий час використовував підлеглих для будівництва. Земельну ділянку під новобудовою він придбав та оформив на родича, щоб уникнути відповідальності.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Посадовець та його підлеглих викрили під час здійснення будівельних робіт на об’єкті. Коли силовики провели обшук, то виявили службові документи, квитанції, талони на паливо, грошові кошти, наручні годинники, золотий злиток та інші речі, які мають доказове значення.

Крім того, у майора знайшли символіку Росії та СРСР – георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресорки, футболку із логотипом "СССР", радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із російськими монетами.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Наразі вирішують питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Встановлюється причетність до вчинення злочину інших осіб.

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