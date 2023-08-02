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​У Міносвіти почали роботу над оновленням шкільного предмету "Захист України"

Буде більше практики, актуальних знань, навичок та життєво необхідних умінь.

​У Міносвіти почали роботу над оновленням шкільного предмету "Захист України"
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Із вересня Міністерство освіти і науки планує запустити пілотний проєкт оновленої дисципліни "Захист України".

Про це повідомила пресслужба МОН.

Оновлену дисципліну опробують у школах різних регіонів України. А далі на основі відгуків учителів і учнів, що братимуть участь у пілотному проєкті, програму дисципліни буде затверджено.

Щоб пілот проєкту відбувся успішно, МОН організує також курс і для вчителів.

"Для цього залучаємо до співпраці міжнародні і громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію у топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму, - ці навички необхідні у повсякденному житті", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом робочі групи запрошених експертів почнуть працювати над пропозиціями. Вони актуалізують програму та збільшать кількість практичних занять, додадуть підготовку до опанування базовими технологіями, якими зараз користуються захисники і захисниці.

Практична складова дисципліни "Захист України" стосуватиметься вмінь, необхідних для життя в реаліях сьогодення, і це -  не лише про потреби оборони. Навики домедичної допомоги та орієнтування на місцевості стануть в пригоді в походах, подорожах чи кризових ситуаціях. Знання з мінної безпеки допоможуть зберегти життя і здоров'я, правильно поводитися у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Навички керування БПЛА - конкурента перевага, їх використовують відеографи, геодезисти, археологи і ще безліч спеціалістів у професійній діяльності.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що кількість предметів у школі має бути раціональною, і вона має бути не збільшена, а зменшена.

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