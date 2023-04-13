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Міністр освіти висловився за скорочення кількості предметів у школах

"Кількість предметів у школі має бути раціональною".

Міністр освіти висловився за скорочення кількості предметів у школах
Фото: EPA/UPG

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що кількість предметів у школах має бути зменшена.

Про це він заявив у програмі "Сніданок з 1+1", коментуючи можливість повернення у школах початкової військової підготовки, передає "Інтерфакс-Україна".

"Кількість предметів у школі має бути раціональною, і вона має бути не збільшена, а зменшена", - сказав Лісовий. Він також зазначив, що в даному питанні є доцільність, але необхідно підходити до цього виважено.

"Для дітей важливо розуміти свою здатність протистояти... Ми не маємо втягувати дітей ментально у війну. Але дати деякі інструменти, звісно, можна. Тому певний рівень підготовки підліткам для старших класів можна дати", - додав міністр.

Нагадаємо,  в листопаді минулого року Київська міська рада повністю виключила російську мову з навчальних програм комунальних дитячих садків і закладів середньої освіти.

Також у Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій повідомляли, що цього року навчальні програми будуть змінені через військову агресію російських окупантів. Тому буде переглядатися курс російської та іноземної літератур, а також історії.

 

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