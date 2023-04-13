​Росіяни залякуваннями змушують жителів окупованих регіонів евакуюватися до Криму, – Маляр

Російські загарбники залякують українців на тимчасово окупованих територіях та примусово евакуюють до Криму.

У Криму окупанти примусово залучають людей, що евакуювалися, до найважчих робіт спорудження з обладнання інженерних фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

“За інформацією ГУР, російські окупанти активізували заходи з залякування населення на тимчасово окупованих територіях. Поширюється неправдива інформація про нібито негативні наслідки повернення української влади в результаті контрнаступу ЗСУ”, – заявила вона.

Маляр підкреслила, що “наших людей, які вимушено знаходяться на цих територіях, по суті залякують можливим поверненням України на свої законні землі”.

За її словами, російські окупаційні адміністрації спонукають населення з окремих районів Запорізької та Херсонської областей терміново евакуйовуватися до так званих безпечних районів РФ та тимчасово окупованого Криму.

“Нібито для уникнення каральних заходів з боку української влади. Разом з тим, командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях АРК примусово залучають людей, що евакуювалися, до найважчих робіт спорудження та обладнання інженерних фортифікаційних споруд під наглядом озброєних російських військовослужбовців”.

Нагадаємо, окупаційна влада посилює співпрацю шкіл і військкоматів у Криму.