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Кремлівська кампанія русифікації в Україні відлунюється у самій Росії, − ISW

Внутрішні наслідки русифікації за іронією долі продовжують покладати тягар війни на спільноти, які РФ маргіналізує.

Кремлівська кампанія русифікації в Україні відлунюється у самій Росії, − ISW
Фото: EPA/UPG

Кремлівська кампанія русифікації в Україні відлунюється у самій Росії, оскільки країна продовжує зміцнювати та посилювати відверто націоналістичні позиції та ідеології.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 12 квітня.

Аналітики зазначають, що Росія веде кампанію навмисної русифікації України, що спрямована на знищення української ідентичності за допомогою багатьох військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних заходів. 

“Ідеології, що лежать в основі цієї русифікації, також становлять риторичний кістяк провоєнного інформаційного простору, який часто відбиває свій мілітаризм стійким російським націоналізмом та інтенсивною ксенофобією, спрямованою як проти України та української ідентичності, так і проти меншин всередині самої Росії”, − йдеться у звіті.

Кілька російських мілблогерів і коментаторів опублікували свою реакцію на нещодавню новину про вбивство 17-річної російської студентки групою таджицьких мігрантів у Челябінську та використали цю історію, розкритикувавши мігрантів із Центральної Азії та спільноти етнічних меншин за неспроможність інтегруватися в російське суспільство.

Ці внутрішні наслідки русифікації за іронією долі продовжують покладати тягар війни на спільноти, які РФ маргіналізує. Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін звинуватив мігрантів у дестабілізації Росії “через імпорт тероризму та екстремістських ідеологій і наголосив на ролі міграційної політики в забезпеченні громадського порядку”.

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Раніше Бастрикін закликав військову владу спеціально вербувати мігрантів із Середньої Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки ці мігранти мають "конституційний обов’язок захищати країну, яка їх прийняла”.

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