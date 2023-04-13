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Російські еліти поки що не готові до опору правлячому режиму, - ГУР

При цьому вони усвідомлюють, що перемоги у війні проти України не буде, але сподіваються на "нічию".

Російські еліти поки що не готові до опору правлячому режиму, - ГУР
Фото: EPA/UPG

Російські еліти поки що не готові до опору правлячому режиму.

Про це повідомляє Liga із посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. 

"На успіх там уже давно ніхто не сподівається, окрім, можливо, кількох зовсім хворих людей. Є розуміння фатальної безнадійності. Сподіваються у кращому випадку на якусь патову ситуацію чи нічию, коли вдасться зберегти свої власні інтереси. Але те, що це стратегічна поразка для російського військово-політичного керівництва, бізнес-еліті – це вже давно зрозуміло", – сказав представник ГУР в ефірі одного з українських телеканалів.

Він додав, що впливові люди в Росії поки що не готові до опору правлячому режиму. 

"Розуміння є, а готовності до опору немає. Максимум поки що – здебільшого готовність до спроб захисту своїх персональних інтересів в обмін на якусь інформацію чи взаємодію. Це вже є", – заявив Юсов.

Він вважає, що далі буде готовність і до більш рішучих дій

Нагадаємо, росіяни не змогли виконати завдання Путіна "взяти Донбас до кінця березня". Українська розвідка заявила, що план Путіна щодо Донбасу провалився.

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