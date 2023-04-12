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Шмигаль зустрівся з Остіном і попросив про літаки

Зустріч відбулася в Пентагоні.

Шмигаль зустрівся з Остіном і попросив про літаки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном і подякував Америці за лідерство в оборонній підтримці, а також закликав надати Україні більше зброї, в тому числі винищувачів.

Зустріч відбулася в Пентагоні, передає Укрінформ.

Він подякував за виділення зброї для України, яка посилила обороноздатність нашої країни. У цьому зв’язку Шмигаль особливо відзначив надання ЗСУ сучасних систем протиповітряної оборони, танків, артилерії й ракетних систем, а також броньованої техніки. Прем’єр підкреслив, що українські військові підтвердили в боях ефективність переданих США та іншими партнерами озброєнь.

Шмигаль підкреслив, що Україна має досягти перемоги в цій війні. Він зазначив, що ЗСУ потрібні більше протиповітряних систем, щоби мінімізувати наслідки російських авіаударів, більше артилерії та боєприпасів.

«Я також прошу переглянути можливість надати Україні (ракетні – ред.) системи більшого радіуса дії», - зауважив прем’єр-міністр.

Для того, щоби краще захищати себе та Європу, Україні потрібно більше важкої зброї та літаків, додав Шмигаль. У цьому контексті він підкреслив, що досягнути переваги допомогли б винищувачі.

«Америка може вкотре продемонструвати своє лідерство, надавши Україні літаки F15 або F16», - зауважив прем’єр.

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Нагадаємо, що прем’єр-міністр України прибув з візитом до США у середу, 12 квітня. Напередодні Шмигаль побував з робочим візитом у Канаді.

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