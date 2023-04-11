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Українська делегація на чолі зі Шмигалем прибула в Канаду. Серед планів – переговори з Трюдо

Після цього делегація відвідає США. 

Українська делегація на чолі зі Шмигалем прибула в Канаду. Серед планів – переговори з Трюдо
Денис Шмигаль прибув до Канади
Фото: Денис Шмигаль Telegram

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Канади. Він та інші члени делегації зустрінуться із головою уряду Джастіном Трюдо та віцепремʼєркою Христею Фріланд.

Після цього українська делегація відвідає США. Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

"Попереду також зустрічі з високопосадовцями США та участь у Spring Meetings (Світового банку – Ред.). Готуємо нові домовленості й угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої держави. Працюємо задля перемоги", – написав він. 

Про майбутній візит українського премʼєра до Канади стало відомо ще наприкінці минулого тижня. За даними журналістів, українці закликатимуть надати боєприпаси для підготовки контрнаступу. 

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