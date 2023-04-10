Президент США Байден планує балотуватися на другий термін

Президент США Джо Байден заявив, що планує балотуватися на другий термін, але наразі не готовий про це оголосити офіційно, передає NBC News.

Остаточні рішення про початок кампанії з переобрання Байдена мають ухвалити провідні радники Білого дому.

І це попри те, що потенційний кандидат не проявляє особливу терміновість в офіційній заяві про свої плани на 2024 рік.

Такий підхід нинішнього очільника США, зазначає видання, обумовлений декількома причинами. Серед них - відсутність серйозного суперника-демократа; попередник Дональд Трамп перебуває в центрі політичної уваги; крім того, наближається зіткнення з республіканцями в Конгресі щодо витрат.

"Частина ухвалення рішення закінчена, але він обурюється тиском, який змушує його оголосити про те, що він уже вирішив. Це засмучує, але це також дуже схоже на Джо Байдена", — сказав співрозмовник телеканалу.

Інший давній радник, який раніше займався рішеннями щодо кандидатури Байдена, сказав, що така затримка потрібна, аби "зберегти можливість" не балотуватися.

Хоча президент США Байден публічно заявив про свій намір іти на другий термін, він формулює це із застереженням, що "поважає долю". Таким чином Байден натякає на реальну можливість того, що обставини (політичні чи особисті) можуть змінитись.

Однак помічники кажуть, що вони не мають сумнівів у тому, що Байден балотуватиметься у 2024-му, і що відповідні приготування ведуться.

Нагадаємо, президент США оголосив про нове фінансування для підтримки демократичних режимів у всьому світі під час віртуального Саміту за демократію.