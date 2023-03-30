Байден оголосив про виділення 690 мільйонів доларів на підтримку демократичних режимів

Президент США Джо Байден оголосив про нове фінансування для підтримки демократичних режимів у всьому світі під час віртуального Саміту за демократію.

Про це пише “Голос Америки”.

Байден оголосив про заплановане виділення 690 мільйонів доларів на допомогу у боротьбі з корупцією, підтримку вільних та справедливих виборів та розвиток технологій, що підтримують демократичні уряди.

Водночас попри те, що на саміт було запрошено лідерів 120 країн, підсумкову декларацію, яка включала підтримку основних принципів демократії, таких як вільні та чесні вибори, і закликала притягнути до відповідальності Росію за вторгнення в Україну, підтримали лише 73 країни.

12 учасників відмежувалися від частин декларації, включно з Індією, Ізраїлем та Філіппінами, які відмовилися від параграфа, який підтримує притягнення до відповідальності порушників прав людини та визнає важливість Міжнародного кримінального суду.

“Щоб впоратися зі зростаючими викликами демократії у всьому світі, ми зобов'язуємося зміцнювати демократичні інститути та процеси та підвищувати стійкість”, – йдеться у декларації.

Високопосадовець адміністрації сказав, що декларація залишається відкритою, і інші країни все ще можуть до неї приєднатися.

У 2021 році, під час попереднього саміту, Байден оголосив про виділення більш ніж 400 млн доларів на просування демократії.

Правозахисники говорять про відсутність доказів того, що країни, які приєдналися до саміту, досягли прогресу, і що не існує формального механізму, який вимагав би від учасників виконання скромних зобов'язань, взятих на попередній зустрічі.

Зовсім нещодавно коаліційний уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зробив спробу послабити владу судової системи Ізраїлю; влада Мексики спробувала ліквідувати орган зі спостереження за виборами, а індійський уряд дискваліфікував високопоставленого політичного лідера опозиції. Всі ці події кинули тінь на неодноразові заяви Байдена про те, що демократії стали сильнішими.

Нагадаємо, дослідження британського журналу Economist показало, що Росія набуває характерних рис диктатури.