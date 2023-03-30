Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
На півдні Італії стався потужний землетрус
На півдні Італії стався потужний землетрус
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
ГоловнаСвіт

Байден оголосив про виділення 690 мільйонів доларів на підтримку демократичних режимів

Підсумкову декларацію віртуального Саміту за декларацію підписали 73 країни.

Байден оголосив про виділення 690 мільйонів доларів на підтримку демократичних режимів
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден оголосив про нове фінансування для підтримки демократичних режимів у всьому світі під час віртуального Саміту за демократію.

Про це пише “Голос Америки”.

Байден оголосив про заплановане виділення 690 мільйонів доларів на допомогу у боротьбі з корупцією, підтримку вільних та справедливих виборів та розвиток технологій, що підтримують демократичні уряди.

Водночас попри те, що на саміт було запрошено лідерів 120 країн, підсумкову декларацію, яка включала підтримку основних принципів демократії, таких як вільні та чесні вибори, і закликала притягнути до відповідальності Росію за вторгнення в Україну, підтримали лише 73 країни.

12 учасників відмежувалися від частин декларації, включно з Індією, Ізраїлем та Філіппінами, які відмовилися від параграфа, який підтримує притягнення до відповідальності порушників прав людини та визнає важливість Міжнародного кримінального суду.

“Щоб впоратися зі зростаючими викликами демократії у всьому світі, ми зобов'язуємося зміцнювати демократичні інститути та процеси та підвищувати стійкість”, – йдеться у декларації.

Високопосадовець адміністрації сказав, що декларація залишається відкритою, і інші країни все ще можуть до неї приєднатися.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У 2021 році, під час попереднього саміту, Байден оголосив про виділення більш ніж 400 млн доларів на просування демократії.

Правозахисники говорять про відсутність доказів того, що країни, які приєдналися до саміту, досягли прогресу, і що не існує формального механізму, який вимагав би від учасників виконання скромних зобов'язань, взятих на попередній зустрічі.

Зовсім нещодавно коаліційний уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху зробив спробу послабити владу судової системи Ізраїлю; влада Мексики спробувала ліквідувати орган зі спостереження за виборами, а індійський уряд дискваліфікував високопоставленого політичного лідера опозиції. Всі ці події кинули тінь на неодноразові заяви Байдена про те, що демократії стали сильнішими.

Нагадаємо, дослідження британського журналу Economist показало, що Росія набуває характерних рис диктатури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також