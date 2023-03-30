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Війна в Україні завдала незмірної шкоди світовій економіці, - президент Аргентини

Зокрема, російська агресія негативно вплинула на продовольчу безпеку.

Війна в Україні завдала незмірної шкоди світовій економіці, - президент Аргентини
Фото: EPA

Під час візиту до США президент Аргентини Альберто Фернандес згадав про вплив російської агресії проти України на світову економіку.

Про це повідомляє CNN.

“Ми бачимо серйозну проблему, яку створило вторгнення Росії в Україну. Ми повинні працювати разом і об’єднати зусилля, щоб війна могла закінчитися, щоб вона припинила забирати людські життя, щоб світова економіка могла відновитися”, - сказав Фернандес.

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Він наголосив, що мир необхідно відновити якомога швидше через відсутність продовольчої безпеки.

“Коли (Продовольча та сільськогосподарська організація) оголосила, що понад 300 мільйонів людей можуть боротися з голодом через цю війну, я зрозумів, що мир є терміновим”, - зазначив голова Аргентини.

Нагадаємо, президентка Угорщини Каталін Новак під час візиту до Анкари розповіла своє бачення закінчення війни в Україні. Вона наголосила, що потрібен такий мирний план, котрий не передбачатиме перемоги Росії.

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