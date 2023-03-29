Угорщина продовжує висловлювати зауваження щодо вступу Швеції до НАТО

Речник угорського уряду вважає, що відносини між двома країнами псувалися протягом багатьох років.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що існують перешкоди, котрі необхідно вирішити, перш ніж заявка Швеції на вступ до НАТО буде ратифікована його країною.

Про це повідомляє CNN.

На думку Ковача, парламент Угорщини має рацію, коли вагається щодо вступу Швеції в НАТО, оскільки вона демонструє погане ставлення до Угорщини.

У своєму блозі Ковач перерахував три “образи”: “постійний підрив стосунків” зі сторони Швеції, “руйнівний трон моральної переваги” та “відсутність турботи та поваги”.

Речник угорського уряду вважає, що відносини між двома країнами псувалися протягом багатьох років. Через це подолання розриву стає більш складним. І, хоча прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що вступ Швеції до НАТО є “правильною поведінкою з точки зору логіки, гуманності та честі”, необхідно вирішити ці питання у стосунках зі Швецією.

Нагадаємо, 27 березня парламент Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу.

Перед тим Балаш Орбан, політичний директор у офісі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомив, що Угорщина відкладає ратифікацію членства Швеції у НАТО через висловлювання шведських офіційних осіб.