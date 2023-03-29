ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
ГоловнаСвіт

Угорщина продовжує висловлювати зауваження щодо вступу Швеції до НАТО

Речник угорського уряду вважає, що відносини між двома країнами псувалися протягом багатьох років.

Угорщина продовжує висловлювати зауваження щодо вступу Швеції до НАТО
Фото: EPA/UPG

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив, що існують перешкоди, котрі необхідно вирішити, перш ніж заявка Швеції на вступ до НАТО буде ратифікована його країною.

Про це повідомляє CNN.

На думку Ковача, парламент Угорщини має рацію, коли вагається щодо вступу Швеції в НАТО, оскільки вона демонструє погане ставлення до Угорщини.

Підписуйтесь на наш Google News

У своєму блозі Ковач перерахував три “образи”: “постійний підрив стосунків” зі сторони Швеції, “руйнівний трон моральної переваги” та “відсутність турботи та поваги”.

Речник угорського уряду вважає, що відносини між двома країнами псувалися протягом багатьох років. Через це подолання розриву стає більш складним. І, хоча прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що вступ Швеції до НАТО є “правильною поведінкою з точки зору логіки, гуманності та честі”, необхідно вирішити ці питання у стосунках зі Швецією.

Нагадаємо, 27 березня парламент Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу.

Перед тим Балаш Орбан, політичний директор у офісі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомив, що Угорщина відкладає ратифікацію членства Швеції у НАТО через висловлювання шведських офіційних осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також