Президент ОАЕ назвав свого сина спадкоємним принцом Абу-Дабі

Він також призначив братів на головні посади у країні.

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян призначив свого старшого сина шейха Халіда наслідним принцом Абу-Дабі.

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ країни.

Шейх Мохаммед став президентом і правителем Абу-Дабі минулого року після того, як протягом багатьох років керував виробником нафти ОПЕК. Він призначив свого брата шейха Мансура віцепрезидентом ОАЕ разом із правителем Дубая шейхом Мохаммедом ібн Рашидом аль-Мактумом.

Це призвело до подальшої централізації влади в Абу-Дабі, який є політичною столицею федерації семи еміратів ОАЕ через своє величезне нафтове багатство. Дубай є діловим та туристичним центром Перської затоки.

Шейх Мохаммед призначив інших своїх братів − шейха Тахнуна ібн Зайда Аль Нагаяна, радника з національної безпеки ОАЕ, який контролює велику бізнес-імперію, та Хаззу ібн Заїда Аль Нагаяна − заступниками правителя Абу-Дабі.

Призначаючи відомих братів на нові ролі, він зберіг “деякий баланс розподілу влади, але лише в межах (Абу-Дабі) клану Аль-Нагаян”, – зазначила науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Сінція Б’янко.

Вибір шейха Халеда як наслідного принца відображає тенденцію в більшості арабських монархій Перської затоки до прямого спадкоємства − сини над братами − для спадкоємства, зокрема в Саудівській Аравії.

Абу-Дабі “тримає” посаду президента з моменту заснування федерації ОАЕ батьком шейха Мухаммеда в 1971 році.

Аналітики кажуть, що шейх Мохаммед, відомий як MbZ, готував свого сина до керівних посад у сфері безпеки, включно з розвідкою, економікою та управлінняс.

MbZ був де-факто правителем протягом багатьох років, перш ніж приступити до влади після смерті свого брата в травні минулого року, коли давні зв’язки ОАЕ зі Сполученими Штатами були напруженими через передбачуваний відхід США від регіону.

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