Росія купує заборонені санкціями шампанські вина через треті країни, – Bloomberg

Експорт французьких ігристих вин до Туреччини і ОАЕ різко зріс минулого року. Це країни, до яких торік переїхала велика кількість росіян, і, крім того, вони можуть не лише продавати росіянам вина в себе, а й реекспортувати їх.

Експорт шампанського з Франції до країн Перської затоки різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це може бути повʼзано з тим, що попит на нього збільшився через росіян, які втекли зі своєї країни й оселилися там, пише Bloomberg.

Згідно з даними Comite Champagne, французькі виробники торік відправили до ОАЕ майже 1,9 млн пляшок – на 75% більше, ніж раніше, а експорт до Туреччини зріс на 120%. Окремі дані з Trade Data Monitor показали, що експорт шампанського з Туреччини до РФ зріс у 2022 році на 182%.

"Минулого року росіяни стали найбільшими іноземними покупцями нерухомості в Туреччині та Дубаї, оскільки санкції через вторгнення Кремля в Україну змусили їх інвестувати за кордоном. Вони купили рекордні 16 312 будинків у Туреччині у 2022 році, згідно з даними Турецького статистичного інституту, і потрапили на перше місце в Дубаї за версією брокерської компанії Betterhomes", – зазначили в Bloomberg.

ЄС ввів заборону на експорт предметів розкоші до Росії після вторгнення в Україну минулого року. Але заборона стосується лише товарів, вартість яких перевищує 300 євро (323 долари), а пляшка шампанського часто продається дешевше. Деякі з країн, де різко зріс імпорту, можливо, реекспортували його до Росії.

У 2022 році виробники відправили до Росії близько 435 000 пляшок порівняно з понад 2,3 мільйонами у 2021 році. У списку найбільших покупців РФ минулого року опустилася з 13 місця на 38. США, Велика Британія та Японія були найбільшими міжнародними споживачами після Франції.

Виробники ігристих вин могли ухилитися від експорту в Росію через логістичні, страхові та платіжні причини, а також заради захисту своєї репутації. Зростання експорту до країн Перської затоки, включно з Катаром, який приймав футбольний чемпіонат світу в листопаді та грудні, також, ймовірно, є відображенням повернення туризму в регіон, вважають у L’Union des Maisons de Champagne.

Нагадаємо, що Туреччина і ОАЕ не долучалися до санкцій проти Росії. За даними Bloomberg, через ці та низку інших країн росіянам вдається обходити заборону на купівлю військових технологій.