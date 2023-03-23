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Білий дім очікує продовження двопартійної підтримки України

Двопартійна та двопалатна підтримка України триває.

Білий дім очікує продовження двопартійної підтримки України
Фото: EPA/UPG

Адміністрації Джо Байдена не вважає, що можливе перешкоджання процесу допомоги Україні з боку республіканців. 

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Ми дуже вдячні двопалатній і двопартійній підтримці, яку ми маємо на Капітолійському пагорбі. Як ви бачите, вона продовжується навіть у Палаті представників, яка зараз перебуває під контролем республіканців”, – сказав Кірбі.

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Він додав, що керівництво Палати представників було послідовним у бажанні надалі підтримувати Україну. 

“Ми вдячні за це. І ми цілком очікуємо, що це триватиме”, – сказав координатор Ради нацбезпеки.

Нагадаємо, Комітет у закордонних справах Палати представників США призначив на 29 березня публічні слухання на тему нагляду за допомогою Україні в контексті повномасштабного вторгнення Росії.

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