​Парламент Уганди вдруге прийняв закон про довічне ув`язнення або смертну кару за гомосексуалізм, - The Guardian

Із 2014 року в країні вже діяв подібний закон, але його анулював конституційний суд.

Уганда. Молебен за закон проти гомосексуалізму в 2014 році

Парламент Уганди ухвалив закон, який запроваджує смертну кару або довічне ув'язнення за гомосексуальність, "вербування, просування та фінансування" одностатевої "діяльності".

Про це пише The Guardian.

За законопроєкт проголосували 389 депутатів, і тільки двоє виступили проти. Відтепер його доля залежить тільки від президента Йовері Мусевені, який може накласти вето або підписати закон.

За даними видання, з 2014 року в Уганді вже діяв подібний закон, який передбачав довічне ув’язнення за гомосексуальність. Попередня версія закону викликала широку міжнародну критику та в 2014 році була анульована Конституційним судом. Однак, після скасування закону представники ЛГБТ продовжували зазнавати жорсткого осуду та навіть насилля.

За інформацією The Guardian, у 72 країнах одностатеві стосунки караються законом. У восьми країнах за це передбачена смертна кара.

В Ірані, Судані, Саудівській Аравії та Ємені гомосексуальність досі карається смертною карою відповідно до законів шаріату. Те ж саме стосується деяких районів Сомалі та північної Нігерії. У двох інших країнах - Сирії та Іраку - смертні вироки виконують недержавні організації, зокрема - "Ісламська держава".

Нагадаємо, в 2014 році в Уганді відбувся масовий молебень на вдячність за підписання президентом Йовері Мусевені закону, що забороняє гомосексуалізм.

В Росії закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх ухвалили в 2013 році. Фізичним особам, які порушили цей закон, загрожують великі штрафи, а діяльність юридичних осіб може бути тимчасово припинена. У 2018 році повідомлялося, що в РФ вперше офіційно визнали шлюб між двома чоловіками, однак того ж року їм довелося втекти з країни.

У 2021 році в Угорщині ухвалили закон, який забороняє "пропаганду гомосексуалізму" у школах.