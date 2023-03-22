Візит Сі Цзіньпіна не приніс Росії угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2", – Bloomberg

Уряд Китаю не збирається повторювати помилку Європи і стати занадто залежним від російських постачань газу.

Під час візиту лідета Китаю Сі Цзіньпіна не було підписано угоди щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", на яку в Росії чекають багато років.

Про це пише Bloomberg.

"Сі Цзіньпін використав два дні переговорів у Москві, щоб твердо приєднатися до Росії проти США. Але китайський лідер утримався від того, щоб запропонувати Володимиру Путіну те, чого він чекав - зобов’язання купувати набагато більше газу", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Путін на переговорах заявив про погодження практично всіх основних параметрів майбутньої угоди про магістральний газопровід в Китай через Монголію, але спільні заяви Путіна та Сі Цзіньпіна виявилися набагато скромнішими.

"Тим не менш, відсутність прогресу в будь-яких великих енергетичних угодах - або інших сферах економічного співробітництва - показала певне вагання з боку Китаю щодо більшого зближення з Росією. Сі хоче уникнути суворих економічних санкцій, які можуть завдати шкоди економіці Китаю, а також тримати Росію як партнера, який протистоїть США та їхнім союзникам - і забезпечити прикриття для країн, які не хочуть обирати нічий бік", - пише Bloomberg.

Старший аналітик Американського фонду вивчення енергетичної політики Бетт Оджерел пояснив, що уряд Китаю не збирається повторювати помилку Європи і стати занадто залежним від російських постачань газу. Тим більше, що охочих продавати газ Китаю зараз дуже багато: Катар, США, Австралія, Туркменістан.

"Китай може чекати скільки завгодно довго, поки Росія не зробить надзвичайно приємну пропозицію. Додатковий газ з Росії не потрібен, особливо після економічного спаду, спричиненого карантинами", – пояснив він.

Докладніше про візит китайського лідера в Росію читайте в матеріалі LB.ua "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Кремля щодо України".

Нагадаємо, "Газпром" почав будувати газопровід "Сила Сибіру" в 2014 році, а відкриття відбулося 2 грудня 2019 року. Цим газопроводом іде газ газ із Якутії до Владивостока з відгалуженням у Китай.

Проєктування магістрального газопроводу "Сила Сибіру-2" почалося у вересні 2020 року. Росія розраховує постачати ним газ з родовищ Сибіру до Китаю обсягом до 50 млрд кубометрів на рік.