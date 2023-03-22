Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Путін перестає виконувати одну з найважливіших функцій глави держави
Путін перестає виконувати одну з найважливіших функцій глави держави
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
ГоловнаСвіт

Візит Сі Цзіньпіна не приніс Росії угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2", – Bloomberg

Уряд Китаю не збирається повторювати помилку Європи і стати занадто залежним від російських постачань газу.

Під час візиту лідета Китаю Сі Цзіньпіна  не було підписано угоди щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", на яку в Росії чекають багато років.

Про це пише Bloomberg.

"Сі Цзіньпін використав два дні переговорів у Москві, щоб твердо приєднатися до Росії проти США. Але китайський лідер утримався від того, щоб запропонувати Володимиру Путіну те, чого він чекав - зобов’язання купувати набагато більше газу", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що Путін на переговорах заявив про погодження практично всіх основних параметрів майбутньої угоди про магістральний газопровід в Китай через Монголію, але спільні заяви Путіна та Сі Цзіньпіна виявилися набагато скромнішими.

"Тим не менш, відсутність прогресу в будь-яких великих енергетичних угодах - або інших сферах економічного співробітництва - показала певне вагання з боку Китаю щодо більшого  зближення з Росією. Сі хоче уникнути суворих економічних санкцій, які можуть завдати шкоди економіці Китаю, а також тримати Росію як партнера, який протистоїть США та їхнім союзникам - і забезпечити прикриття для країн, які не хочуть обирати нічий бік", - пише Bloomberg.

Старший аналітик Американського фонду вивчення енергетичної політики Бетт Оджерел пояснив,  що уряд Китаю не збирається повторювати помилку Європи і стати занадто залежним від російських постачань газу. Тим більше, що охочих продавати газ Китаю зараз дуже багато: Катар, США, Австралія, Туркменістан.

"Китай може чекати скільки завгодно довго, поки Росія не зробить надзвичайно приємну пропозицію. Додатковий газ з Росії не потрібен, особливо після економічного спаду, спричиненого карантинами", – пояснив він.

Докладніше про візит китайського лідера в Росію читайте в матеріалі LB.ua "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Кремля щодо України".

Нагадаємо, "Газпром" почав будувати газопровід "Сила Сибіру" в 2014 році, а відкриття відбулося 2 грудня 2019 року. Цим газопроводом іде газ газ із Якутії до Владивостока з відгалуженням у Китай.

Проєктування магістрального газопроводу "Сила Сибіру-2" почалося у вересні 2020 року. Росія розраховує постачати ним газ з родовищ Сибіру до Китаю обсягом до 50 млрд кубометрів на рік.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також