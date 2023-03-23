Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу

У Франції безпрецедентна політична криза – лише дев’яти голосів не вистачило для вотуму недовіри і падіння уряду Макрона. З початку березня у країні регулярно відбуваються масові протести, і вже шостий вечір поспіль у сутичках активістів з поліцією заарештовують десятки людей. На вулицях Парижа – 10 тонн неприбраного сміття через безстроковий страйк комунальників. Причина повного безладу — непопулярна пенсійна реформа, яку проштовхнув Макрон .

Фото: Nomis.exe Елізабет Борн виступає перед Національними зборами з оголошенням про використання статті 49.3 Конституції

У французькому парламенті зростає напруження – щоразу, як прем’єрка Елізабет Борн намагається виступити перед депутатами, майже вся опозиція залишає сесійну залу. Інший варіант – опозиціонери починають голосно співати "Марсельєзу". Усе, аби не дати Борн завершити промову. Такого хаосу Національна асамблея за час мандата Макрона ще не бачила. Французький президент розлютив і праві, і ліві політичні сили. Вічні вороги об’єдналися і виступили проти непопулярної пенсійної реформи. Президент дав інтерв'ю національному телебаченню, але по суті лише повторив — «реформі бути».

Макрона звинувачують в авторитаризмі

Макрон хоче, щоб французи працювали довше і йшли на пенсію у 64 роки замість 62. Своїх намірів президент не приховує: дефіцит бюджету зростає, народжуваність у країні падає, а фінансувати соціальні видатки на безкоштовні лікарні та освіту якось треба. При цьому підвищувати податки найбагатшим французам і великим підприємствам Макрон не збирається: президент – колишній банкір дотримується неоліберальних поглядів. Французи мають докласти зусиль, щоб зберегти нашу щедру соціальну систему, не втомлюється повторювати Макрон. Чують його дедалі менше, а обурюють його слова дедалі більше, зокрема, у контексті інфляції та кризи в низці галузей.

Фото: ЕРА/UPG

У парламенті не вистачило голосів, щоб затвердити пенсійну реформу. Макронівська партія «Відродження» не має більшості в нижній палаті, а думки єдиних потенційних союзників – правих «Республіканців» – розділилися. Лише частина погодилася підтримати текст. За такої несприятливої для себе ситуації Макрон вирішив узагалі не вносити ініціативу до законодавчого органу. Він наказав Елізабет Борн використати лазівку – статтю 49.3 Конституції, яка передбачає ухвалення законопроєкту без голосування. Ця «чарівна паличка» у Франції є абсолютно легальною, однак уряд Борн вдавався до неї за останні пів року 11 разів (!).

Опозиція закидає Макрону авторитарну поведінку, за якої парламент повністю втрачає свою репрезентативну функцію. Є нюанс. Застосування 49.3 передбачає, що депутати можуть у відповідь ініціювати вотум недовіри. Тоді уряд Макрона впаде і відбудуться нові парламентські вибори (самому президенту при цьому нічого не загрожує). Утім поміж опозиції не всі готові до виборів. Зокрема, ті самі «Республіканці» бояться, що втратять частину крісел, тому частина з них не підтримала відставку кабміну.

Результат – на засіданні в понеділок лише 9 голосів не вистачило Національній асамблеї, щоб скинути уряд Елізабет Борн. 9 голосів, коли потрібно 287 (половина Асамблеї) – це зовсім невеликий недобір. Фактично президентові дали ляпаса. У середу в інтерв’ю національному телебаченню він одразу заявив, що власна популярність його не цікавить: «Я не можу балотуватися на наступний термін, тому власна популярність мене не тривожить. (...) Ця реформа потрібна Франції, тому вона набуде чинності за планом».

Фото: EPA/UPG

10 тонн сміття на вулицях Парижа і чорний четвер

Ще з початку березня, коли в Асамблеї відбувалися гострі дебати щодо тексту реформи, у Франції розгорнулися страйки. Одними з перших їх почали муніципальні служби прибирання, які через характер своєї професії аж ніяк не розраховують працювати на два роки довше. За кілька тижнів у Парижі назбиралося 10 тонн сміття. Мер-соціалістка Анн Ідальго не звернулася до приватних клінінгових компаній (хоча могла), адже й сама проти пенсійної реформи. У французькій столиці без перебільшення стоїть сморід, і вже шість вечорів поспіль, коли на Париж спадає ніч, активісти підпалюють баки, вступаючи у конфронтацію з поліцією, та будують із сміття барикади.

У Франції зупинили роботу чотири нафтопереробні заводи, уряд мусив скористатися стратегічними резервами. Тим часом по кілька днів на тиждень страйкує залізниця, а студенти блокують університети. Профспілки щотижня організовують багатотисячні марші, а сьогодні, 23 березня, розлючені виступом Макрона, який відмовився від будь-яких поступок, планують повністю паралізувати країну. Градус напруження зростає, і останні вечори спонтанних протестів переросли в сутички з поліцією та призвели до сотень затримань по всій країні.

Фото: EPA/UPG

Французи розуміють, що якщо не висловити своє обурення зараз, то вже через кілька років пенсійний вік може зрости до 66 або 67 років, як у Португалії, в Італії або Німеччині, де ці реформи відбувалися поступово. Середня тривалість життя у Франції сягає 85 років для жінок і 79 для чоловіків, але інша статистика вказує на те, що «тривалість здорового життя» не перевалює за 64 роки. «На пенсію до артриту» (французькою ці слова римуються – retraite / arthrite. – Авт.), – скандують французи на численних протестах.

Реформа Макрона, а тим паче те, як він її проштовхнув, настільки розлютила французів, що протести швидко стали набирати агресивнішого характеру і нагадувати виступи «жовтих жилетів». Тоді, у 2018 році, соціальну і політичну кризу спричинив проєкт додаткового мита на паливо, від чого мали піднятися ціни на бензин. Після довгих місяців протестів уряд відмовився від ідеї, ще й підвищив мінімальні зарплати. Тому французькі протестувальники знають: Макрон уміє дослухатися до вулиці. То чи зможе вона вплинути на нього нині?