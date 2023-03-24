У США запустили в атмосферу "першу надруковану на 3D-принтері ракету". На орбіту вийти вона не змогла

Більшість сучасних ракет мають надруковані за такою технологією деталі, але Terran 1 складається із них аж на 85%.

Американський стартап Relativity Space провів запуск "першої в світі надрукованої на 3D-принтері ракети". Вона піднялася у верхні шари атмосфери, але не змогла вийти на орбіту через проблеми з двигуном, пише CNN.

Фото: Tim Ellis Twitter Relativity запустив ракету

Ракета Terran 1 призначена для транспортування легких супутників в орбітальний Космос. Її запуск відбувся зі станції космічних сил на мисі Канаверал на східному узбережжі Флориди.

Перший ступінь ракети успішно відʼєднався, але двигун, який мав рухати ракету далі, загорівся лише на короткий час, тож залишив її без достатньої потужності для виходу на орбіту.

Місія під назвою Good Luck, Have Fun підняла те, що компанія описала як прототип транспортного засобу, а також шматок металу – перший об’єкт, надрукований масивним 3D-принтером Relativity – як пам’ятний знак. Він не перевозив клієнтський супутник, як це буде у випадку майбутніх запусків ракет компанії.

Relativity працювала над розробкою своєї першої ракети-носія з 2015 року. Основною ідеєю компанієї є те, що можна швидко, дешево та ефективно будувати за допомогою адитивного виробництва, також відомого як 3D-друк.

Більшість сучасних ракет покладаються на деякі надруковані на 3D-принтері деталі, але 85% ракети Terran 1 від Relativity виготовлено саме так.

"Я почав свою кар’єру як інженер силової установки, працюючи в компанії Джеффа Безоса Blue Origin, де я проєктував і розробляв ракетні двигуни, починаючи з чистого аркуша паперу", – сказав співзасновник та CEO Relativity Елліс Крістін Фішер журналістам.

Він додав, що зробив перший металевий 3D-друк у Blue Origin.

"Я зрозумів, що замість того, щоб друкувати лише частини ракети, 3D-друк був абсолютно новим підходом до виробництва", – зазначив він.

Ще однією розробкою стартапу є більша і багаторазова ракета Terran R. Очікується, що вона матиме здатність виводити на низьку навколоземну орбіту близько 20 000 кілограмів – або в 16 разів більше маси, ніж може впоратися Terran 1. Це ставить Terran R у клас "середньої важкої вантажопідйомності", що є тією ж категорією, що й ракети Falcon 9, запущені SpaceX.