ЄС хоче збільшити допомогу фермерам у ЄС, які допомагають експортувати українське зерно

Аграрії потерпають від пов’язаного з цим зменшення цін на ринку.

Лідери країн Євросоюзу обговорили у Брюсселі обговорили можливість збільшення цільової допомоги для фермерів у “прифронтових” державах, які допомагають Україні експортувати велику кількість зерна.

Про це за підсумками першого дня роботи саміту ЄС заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Укрінформ.

Ці фермери водночас потерпають від пов’язаного з цим зменшення цін на ринку.

“Я хочу відзначити великий успіх “коридорів солідарності”, які дозволяють Україні разом із Чорноморською зерновою ініціативою експортувати велику кількість зерна та інших сільськогосподарських товарів”, – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, питання допомоги фермерам у ЄС і подолання ринкових наслідків обговорили на саміті. Президентка ЄК зазначила, що зараз дуже багато зерна надходить на європейський ринок, і це впливає на ціни.

“Ті країни, що знаходяться на передовій та найбільше допомагають діяльності “коридорів солідарності”, не мають страждати від цих недоліків”, – зауважила фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що як перший крок ЄС мобілізував більше 56 мільйонів євро з надзвичайного сільськогосподарського резерву, але цього виявилося недостатньо.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу на саміті у Брюсселі виступили на підтримку продовження зернової ініціативи.