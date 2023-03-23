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Голова уряду Італії Мелоні в парламенті пояснила необхідність подальшої підтримки України

Мелоні запропонувала опонентці звернутись до Путіна. 

Голова уряду Італії Мелоні в парламенті пояснила необхідність подальшої підтримки України
Джорджія Мелоні
Фото: EPA/UPG

У відповідь на пропозицію "зупинитись" у підтримці України від італійської депутатки Елізи Скутеллі від партії "Рух 5 зірок" прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні криком пояснила важливість подальшої підтримки України.

"А може, пані депутатко, ви скажете це Путіну? Я здивована, що ви говорите це нам. Чому? Це ж, напевно, є зрадою нашої позиції. Бо це означає, що ми схвалюємо вторгнення в Україну. Бо якщо ми зупинимося – то ми даємо згоду, називаймо речі своїми іменами, ми схвалюємо вторгнення в Україну!" – сказала Мелоні. 

Голова уряду Італії наголосила, що плутати слова "вторгнення" й "мир" є лицемірством, і Рим не повинен схвалювати вторгнення в Україну.

"Це не означає не працювати над мирним планом або над вирішенням конфлікту. Але чи ви думаєте, що комусь подобається війна? Думаєте, комусь подобається? Ні! Але ситуація трохи складніша, ніж каже пропаганда, коли йдеться про ідеальний мир", – зауважила Джорджія Мелоні.

Прем’єрка зазначила, що для будь-яких переговорів потрібно вимагати від Росії не лише припинити бойові дії, але й вивести війська з території України.

"Чи ви вважаєте, що потрібно віддавати Москві території, які вона окупувала і на яких вона провела "референдум" про самовизначення? Чи ні? Ось те, що я хотіла би почути, якщо ми всерйоз говоримо про мир. Інакше ви робите пропаганду ціною суверенної нації, вільного народу і міжнародного права, і це безвідповідально", – підсумувала голова уряду Італії.

Як раніше повідомлялось, ПВК "Вагнер" отримала замовлення ліквідувати італійського міністра оборони Гвідо Крозетто. Розмір винагороди за вбивство Крозетто становить 15 млн євро. 

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