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За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Всього було зафіксовано 68 прильотів з різних видів зброї.

За день росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ОК "Північ"

Протягом дня 23 березня росіяни обстріляли територію Новослобідської, Білопільської, Великописарівської та Глухівської громад Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Зафіксовано 68 прильотів з різних видів зброї”, - повідомили в ОВА.

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Зокрема, по Новослобідській громаді росіяни били з мінометів – 2 прильоти.

Білопільську громаду росіяни обстрілювали з гранатометів, зафіксовано 29 пострілів з АГС та 16 пострілів з СПГ.

Також з мінометів обстріляли Великописарівську громаду - 6 прильотів, ще 10 прильотів було з РСЗВ.

По Глухівській громаді окупанти вдарили зі ствольної артилерії – 5 прильотів.

Минулось без втрат та руйнувань серед мирного населення області.

Нагадаємо, російські окупанти тричі за день, 23 березня, обстріляли з безпілотника Нікополь.

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