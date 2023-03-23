Після одного з російських обстрілів мешканці Запорізької області виявили вибухонебезпечний предмет та передали інформацію рятувальникам.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Запорізькій області.

“Піротехнічні підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій області прибувши на місце ідентифікували вибухонебезпечний предмет, як авіаційну бомбу ФАБ-500”, - повідомили в ДСНС.

Піротехніки вилучили бомбу, після чого знищили її.

Від ДСНС для цієї операції залучалося 6 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти російських окупантів українські піротехніки та вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території. Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено.