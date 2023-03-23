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Під час виступу на Саміті ЄС Зеленський закликав надати Україні зброю великої дальності

Президент виступив перед лідерами Євросоюзу по відеозв’язку.

Під час виступу на Саміті ЄС Зеленський закликав надати Україні зброю великої дальності
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У своєму виступі перед лідерами ЄС у Брюсселі Володимир Зеленський знову закликав західних союзників надати Україні більше зброї великої дальності.

Про це пише The Guardian.

Президент України виступав на саміті ЄС по відеозв’язку з потяга, що рухався у невстановленому місці в Україні. Він розповідав новини з передової. У середу Зеленський відвідав передові позиції військових поблизу оточеного Бахмута, де зустрівся з українськими військовослужбовцями та вшанував хвилиною мовчання загиблих у війні. Сьогодні він був на Херсонщині.

Видання зазначає, що розповідь президента України про “руйнівні сцени”, свідком яких він був, була емоційною і справила велике враження на 27 лідерів ЄС і високопосадовців у Брюсселі. Одного разу захищена лінія обірвалася, але невдовзі її знову підключили.

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За словами джерела в ЄС, Зеленський попередив європейських лідерів про п'ять факторів, які можуть продовжити війну, включаючи затримки в доставці ракет великої дальності, відсутність сучасних літаків і слабкі місця в західних санкціях.

Лідери ЄС зараз обговорюють російське вторгнення, де вони, як очікується, схвалять рішення про постачання Україні мільйона боєприпасів протягом наступних 12 місяців для поповнення її запасів, що скорочуються.

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні розпочався дводенний саміт ЄС. На порядку денному – боєприпаси для України. 

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