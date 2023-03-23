Під час виступу на Саміті ЄС Зеленський закликав надати Україні зброю великої дальності

У своєму виступі перед лідерами ЄС у Брюсселі Володимир Зеленський знову закликав західних союзників надати Україні більше зброї великої дальності.

Про це пише The Guardian.

Президент України виступав на саміті ЄС по відеозв’язку з потяга, що рухався у невстановленому місці в Україні. Він розповідав новини з передової. У середу Зеленський відвідав передові позиції військових поблизу оточеного Бахмута, де зустрівся з українськими військовослужбовцями та вшанував хвилиною мовчання загиблих у війні. Сьогодні він був на Херсонщині.

Видання зазначає, що розповідь президента України про “руйнівні сцени”, свідком яких він був, була емоційною і справила велике враження на 27 лідерів ЄС і високопосадовців у Брюсселі. Одного разу захищена лінія обірвалася, але невдовзі її знову підключили.

За словами джерела в ЄС, Зеленський попередив європейських лідерів про п'ять факторів, які можуть продовжити війну, включаючи затримки в доставці ракет великої дальності, відсутність сучасних літаків і слабкі місця в західних санкціях.

Лідери ЄС зараз обговорюють російське вторгнення, де вони, як очікується, схвалять рішення про постачання Україні мільйона боєприпасів протягом наступних 12 місяців для поповнення її запасів, що скорочуються.

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні розпочався дводенний саміт ЄС. На порядку денному – боєприпаси для України.