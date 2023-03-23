Росіяни тричі за день обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, є потерпілий

Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Російські окупанти тричі за день, 23 березня, обстріляли з безпілотника Нікополь.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У результаті постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також рашисти з важкої артилерії вдарили по Червогогригорівській та Мирівській громадах Нікопольського району. Наслідки атак уточнюють рятувальники.

Нагадаємо, вдень 23 березня росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині. А вночі вдарили по центральній частині Херсона. Снаряди влучили в лікарню.