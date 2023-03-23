Переваги та зручності замовлення доставки продуктів з Новус через сервіс Zakaz

Покупки онлайн стають більш популярними з кожним роком. Це обумовлено зручністю та великою економією часу. Магазин Новус дає можливість зекономити на товарах та вибрати з широкого асортименту каталогу будь-яку продукцію. Придбати необхідні товари зручно через сервіс Zakaz. Це дуже популярна платформа для онлайн-замовлень, яка пропонує безліч переваг. Ви швидко отримаєте необхідні товари за вказаною адресою і вам не доведеться навіть виходити з дому. Далі розберемося з тим, як замовити доставку з Новус сервісом Zakaz.

Онлайн покупки продуктів в інтернет-магазині Novus

Для вашого комфорту та зручності компанія пропонує робити покупки в інтернеті. Клієнтам не доведеться відволікатися від важливих справ, щоб їздити за продуктами. Скористатися послугою можна, зробивши декілька простих кроків:

перейдіть на сервіс Заказ;

виберіть зі списку магазин Новус;

створіть особистий кабінет;

додайте товари до кошику;

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У каталозі торгової компанії представлено більше 20 тисяч позицій. Використовуйте фільтри, які допоможуть відсортувати зайві назви. Пошукова стрічка також допоможе швидко знайти продукти, представивши список позицій, які відповідають запиту.

Онлайн-покупки продуктів в інтернет-магазині Novus будуть більш вигідними, якщо ви скористаєтеся акційними пропозиціями від торговельної мережі. Ви можете зекономити від 5% до 30%. Періодично списки поновлюються, тому слідкуйте за будь-якими змінами на сайті або підпишіться на поштову розсилку. Вам регулярно надходитимуть листи з важливою інформацією по актуальним програмам лояльності Новус акції.

Сайт розроблений таким чином, щоб клієнти швидко могли знаходити необхідну інформацію. В окремих блоках ви знайдете відповіді на всі питання. Якщо буде потреба в консультації, тоді телефонуйте по контактному номеру в службу технічної підтримки або скористайтеся кнопкою “Підтримка”, яка відкриє чат-онлайн для спілкування з оператором.

Замовлення продуктів з Новус через Zakaz з доставкою

Сучасні люди вибирають для себе максимально зручний спосіб покупок, при якому не треба їздити по магазинам та стояти в чергах. Кур’єр швидко привезе посилку на заявлену адресу, притримуючись всіх правил транспортування.

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