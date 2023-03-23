Парламент Швеції дозволив уряду передати Україні боєприпаси, танки й установки Archer та HAWK

Також уряд може ухвалити рішення продати Великобританії 14 САУ Archer, оскільки раніше країна передала такі установки нашій державі.

Парламент Швеції дозволив уряду ухвалити рішення про безоплатне надання Україні військової допомоги на суму не більше 6,2 млрд шведських крон.

Про це йдеться на сайті Риксдагу.

Україна отримає танки, самохідні артилерійські установки Archer та HAWK (robotsystem 97) і боєприпаси.

Крім того, уряд може ухвалити рішення продати Великобританії 14 САУ Archer, оскільки раніше країна передала такі установки нашій державі.

Нагадаємо, Словаччина передала Україні чотири винищувачі МіГ-29. А лідери ЄС схвалили план спільних закупівель мільйона боєприпасів для нашої держави.