Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
ГоловнаСвіт

Парламент Швеції дозволив уряду передати Україні боєприпаси, танки й установки Archer та HAWK

Також уряд може ухвалити рішення продати Великобританії 14 САУ Archer, оскільки раніше країна передала такі установки нашій державі.

Парламент Швеції дозволив уряду передати Україні боєприпаси, танки й установки Archer та HAWK
Archer
Фото: Вікіпедія

Парламент Швеції дозволив уряду ухвалити рішення про безоплатне надання Україні військової допомоги на суму не більше 6,2 млрд шведських крон.

Про це йдеться на сайті Риксдагу.

Підписуйтесь на наш Google News

Україна отримає танки, самохідні артилерійські установки Archer та HAWK (robotsystem 97) і боєприпаси.

Крім того, уряд може ухвалити рішення продати Великобританії 14 САУ Archer, оскільки раніше країна передала такі установки нашій державі.

Нагадаємо, Словаччина передала Україні чотири винищувачі МіГ-29. А лідери ЄС схвалили план спільних закупівель мільйона боєприпасів для нашої держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також