Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.
Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
“Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу”, - написав він.
Голова Офісу зазначив, що історичний фронт - це битва за справедливість. Росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів.
Нагадаємо, 10 березня цього року Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців. 1 лютого - Болгарія, 15 грудня 2022 року - Європарламент, 14 грудня 2022 року - Сенат Чехії, 30 листопада 2022 року - Німеччина.