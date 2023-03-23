Голова Офісу президента України зазначив, що росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів на історичному фронті.

Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу”, - написав він.

Голова Офісу зазначив, що історичний фронт - це битва за справедливість. Росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів.

Нагадаємо, 10 березня цього року Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців. 1 лютого - Болгарія, 15 грудня 2022 року - Європарламент, 14 грудня 2022 року - Сенат Чехії, 30 листопада 2022 року - Німеччина.