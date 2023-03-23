Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули девʼятеро людей (оновлено)
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
ГоловнаСвіт

Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Голова Офісу президента України зазначив, що росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів на історичному фронті.

Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Фото: Макс Требухов

Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак

“Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу”, - написав він. 

Голова Офісу зазначив, що історичний фронт - це битва за справедливість. Росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів. 

Нагадаємо, 10 березня цього року Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців. 1 лютого - Болгарія, 15 грудня 2022 року - Європарламент, 14 грудня 2022 року - Сенат Чехії, 30 листопада 2022 року - Німеччина. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також